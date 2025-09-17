В охранной деятельности хотят запретить применять патент с 1 января 2026 года

Госдума приняла законопроект, по которому для оказания услуг охранников, сторожей, патрулей и вахтовиков будет нельзя применять ПСН.

16 сентября 2025 года Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому патентную систему налогообложения не смогут применять в охранной деятельности.

На патенте будет нельзя работать предпринимателям, которые оказывают услуги охранников, уличных патрулей, сторожей и вахтеров. По закону оказывать охранные услуги могут только организации с лицензией в сфере частной охранной деятельности.

«Мы видим, что некоторые недобросовестные участники рынка использовали патент для ухода от адекватного налогообложения, что создавало неравные условия для добросовестных компаний, работающих на общих режимах», — сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Авторы законопроекта считают, что решение запретить ИП на патенте оказывать охранные услуги позволит избежать неоднозначного толкования законодательства и сократить споры между ИП и ФНС.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Недавно мы писали, что налоговики проверяют охранные агентства, чтобы найти неоформленных сотрудников и доначислить сумму налоговых обязательств.