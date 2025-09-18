Депутаты приняли новые правила налогообложения сделок по оплате имуществом доли совладельца ООО

Если ООО на УСН выплачивает совладельцу стоимость доли имуществом, то стоимость актива будет считаться не по балансовому показателю, а по рыночному.

17 сентября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который скорректирует налогообложение ООО, если из него выходит совладелец.

Проект был составлен, чтобы закрепить постановление Конституционного суда. Он пришел к выводы, что при передаче ООО на УСН имущества в счет выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику налогом облагается экономическая выгода такого налогоплательщика в виде действительной (рыночной) стоимости доли, определяемой в установленном порядке на момент после перехода ее к налогоплательщику.

Поправки вносят изменение в ст. 346.17 НК, согласно которой при передаче имущества в счет выплаты стоимости доли участника ООО при его выходе из бизнеса признается действительная стоимость доли (части доли), в счет получения которой было передано (отчуждено) имущество, определяемая в установленном порядке на день, следующий за днем отчуждения имущества (перехода права на него).

Доход будут признавать равным стоимости доли, за которую было передано имущество. Это определяется на день, следующий за отчуждением.