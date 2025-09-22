ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Управленческий учет

Как за три месяца запустить казначейство для холдинга в БИТ.Финанс

Узнайте, какие инструменты управления ликвидностью можно использовать, а какие уже устарели.

25 сентября 2025 года в 16:00 мск состоится вебинар «Казначейство для холдинга в БИТ.Финанс за 3 месяца». Мероприятие будет интересно тем, кто ведет управленческий учет, занимается управлением холдингом и внедряет автоматизированные решения в 1С.

Эксперты расскажут, как централизованное казначейство решает задачу прозрачности и контроля ликвидности. Также вы познакомитесь с этапами запуска решения на базе БИТ.ФИНАНС + 1С:Бухгалтерия. Это можно сделать за 3-6 месяцев.

На вебинаре разберем:

  1. Как централизованное казначейство помогает управлять ликвидностью.

  2. Какие инструменты существуют сейчас и почему они устарели?

  3. Решение на базе БИТ.ФИНАНС + 1С:Бухгалтерия.

  4. Проектная методология RDV: наш подход с ответственностью за результат.

  5. Разбор решения на примере кейса холдинговой структуры.

  6. Варианты внедрения.

Также спикеры ответят на все важные вопросы участников вебинара. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.

Автор

Яна Поликарпова
Зарплата

💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?

ФНС теперь сверяет данные 6-НДФЛ и РСВ со среднеотраслевыми зарплатами по регионам (по новым данным Росстата). Если выплаты ниже отраслевых на 35% и больше — это уже «тревожный звоночек»: вызовы на комиссии, допросы сотрудников о реальных доходах и доначисления.

