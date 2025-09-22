Как за три месяца запустить казначейство для холдинга в БИТ.Финанс

Узнайте, какие инструменты управления ликвидностью можно использовать, а какие уже устарели.

25 сентября 2025 года в 16:00 мск состоится вебинар «Казначейство для холдинга в БИТ.Финанс за 3 месяца». Мероприятие будет интересно тем, кто ведет управленческий учет, занимается управлением холдингом и внедряет автоматизированные решения в 1С.

Эксперты расскажут, как централизованное казначейство решает задачу прозрачности и контроля ликвидности. Также вы познакомитесь с этапами запуска решения на базе БИТ.ФИНАНС + 1С:Бухгалтерия. Это можно сделать за 3-6 месяцев.

На вебинаре разберем:

Как централизованное казначейство помогает управлять ликвидностью. Какие инструменты существуют сейчас и почему они устарели? Решение на базе БИТ.ФИНАНС + 1С:Бухгалтерия. Проектная методология RDV: наш подход с ответственностью за результат. Разбор решения на примере кейса холдинговой структуры. Варианты внедрения.

Также спикеры ответят на все важные вопросы участников вебинара. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.

Реклама: ООО «РДВ АВТОМАТИЗАЦИЯ», ИНН 9701081484, erid 2W5zFJbxq52