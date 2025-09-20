Узнать о льготах по имущественным налогам можно сервисе ФНС

В сервисе есть данные о ставках и льготных категориях.

Проверить, есть ли у собственника имущества право на льготу, можно через сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», сообщает региональное управление налоговой.

«Сервис позволяет получать информацию о категориях граждан, имеющих право воспользоваться льготой, и размере льгот, установленных в конкретном муниципальном образовании», — говорится в сообщении УФНС.

Для поиска информации выбирают вид налога, налоговый период, регион и муниципальное образование. Затем сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий налог на выбранной территории.