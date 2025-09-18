Каждую минуту в России возбуждается шесть процедур банкротства

В 2025 году каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек. Об этом сообщил руководитель управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

«Количество граждан-должников, проходящих процедуру банкротства, за последний год выросло как в России в целом, так и в Сбере в частности, хотя темпы этого роста в скором времени начнут замедляться. Сейчас это 20-30% в год – в Сбере мы наблюдаем такую же динамику», — заявил Акимов.

По его словам, банки готовы договариваться с должниками, и, если бы человек всегда приходил в банк, когда у него возникает сложная финансовая ситуация, банк находил бы решение. Тогда идти на крайние меры не пришлось бы.

Он отметил, что в прошлом году приняли закон о сохранении жилья у должников по ипотечным кредитам.

«На такое мировое соглашение могут претендовать граждане, у которых на момент процедуры банкротства единственное жилье находится в ипотеке. У них должна быть возможность вносить ежемесячные платежи – тогда эта квартира или дом из конкурсной массы освобождается», — пояснил Акимов.

Также можно привлечь к выплатам третье лицо, которое будет вносить платежи.

Число таких мировых соглашений выросло на 83% по итогам 2024 года, уточнил представитель Сбербанка.