С иностранцем, живущим за границей, нельзя оформить трудовой договор

Иностранного работника можно нанять дистанционно по договору ГПХ.

Роструд ответил на вопрос работодателя о том, можно ли заключить трудовой договор с гражданином Беларуси, который будет работать дистанционно с территории своей страны.

«Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ», — указало ведомство.

Минтруд считает, что работать с такими иностранцами нужно в рамках гражданско-правовых отношений: письмо Минтруда от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-578.

Особенности правового регулирования труда удаленщиков определены гл. 49.1 ТК. На них распространяется действие трудового законодательства, в том числе обязанность работодателя обеспечить им безопасные условия и охрану труда.

Но ст. 13 ТК устанавливает, что российские законы действуют только на территории РФ. Поэтому работодатель не имеет возможности обеспечить безопасные условия труда для дистанционных работников, работающих за пределами России.

