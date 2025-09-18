Долги по зарплате снизились в десятки раз за несколько лет. Из всех обращений в Роструд по задолженности – только 8%

В 2025 году задолженность по зарплате в РФ составляет около 1 млрд рублей.

С 2003 по 2025 год объем задолженности по зарплате снизился в десятки раз. Сейчас он составляет порядка 1 млрд рублей – против 31 млрд. Еще в 2017 году он составлял 2,5 млрд рублей, рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Если смотреть на долю от фонда оплаты труда (ФОТ), то в 2017 году просроченная задолженность по зарплате была 0,01% от ФОТ, а сейчас – чуть более 0,001%.

«При этом реальное снижение с 2017 года даже не в 10 раз, а значительно больше, потому что Росстат в 2017 году проводил обследование не по всем ОКВЭДам, а только по части, и в итоге многие предприятия, которые имели задолженность по зарплате, не попадали в исследование», - уточнил Иванков.

За семь месяцев 2025 года в Роструд поступило обращений. Из них большинство связано с зарплатой, но только 8% — обращения, связанные с задолженностью.

В этих случаях ведомство запускает алгоритм «Без проверки». У работника узнают все детали, нюансы, какие есть документы, потом информацию запрашивают у работодателя.

Часто работодатель решает проблему без всяких проверок. Но если не решает – применяются меры инспекторского реагирования, подчеркнул Михаил Иванков.

