Глава Минфина: цифровой рубль такой же надежный, как обычный

Цифровой рубль больше интересен для бюджетных переводов. Этот механизм позволит лучше следить за движением государственных денег.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что цифровой рубль по степени надежности ничем не отличается от обычного рубля. Однако он больше интересен бюджетному процессу. Цифровые переводы и платежи из бюджета легче отслеживать, а значит определить, идут ли они по назначению или нет.

«Цифровой рубль абсолютно крепкий и надежный, не зависит от коммерческих банков. Мы говорим о том, что очень [цифровой рубль] интересен для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль будет обеспечиваться на высоком уровне», — заявил Антон Силуанов.

Недавно мы писали, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков впервые в России получил зарплату в цифровых рублях.

С 1 января 2026 года Центробанк и Казначейство откроют возможность для всех желающих получать выплаты от государства в цифровых рублях. Это будет по желанию получателя.