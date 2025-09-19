ФНС утвердила форматы электронного единого транспортного документа, который применяется с 1 сентября 2025 года. Приказ ФНС от 13.08.2025 №ЕД-7-26/717@ опубликован на портале госинформации.

ЕТД заменил сразу несколько транспортных документов, которые оформляют при смешанных перевозках (документы на перевозку автотранспортом, Ж/Д транспортом и т.д.). Вместо документов по каждому виду транспорта теперь нужно оформлять только ЕТД.

Приказом ФНС утверждены:

формат электронного ЕТД, подтверждающего заключение договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении;

формат электронного ЕТД, подтверждающего заключение договора перевозки пассажира, ручной клади, багажа, грузобагажа.

Эти электронные ЕТД направляют в ГИС электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).