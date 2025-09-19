Минфин: на поступления от налога на прибыль сильно влияет курс валют

В Минфине считают, что еще рано давать негативные прогнозы по налогу на прибыль. Сейчас экономисты считают, что бюджет недополучит 1 трлн рублей.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что давать негативные прогнозы по поступлениям в казну налога на прибыль пока что рано. Все будет зависеть от того, каким будет курс рубля.

В конце августа 2025 года бюджет получил 2,3 трлн рублей налога на прибыль. До конца года план собрать 4,2 трлн. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты считают, что казна рискует недополучить 1 трлн рублей. Об этом мы писали здесь.

Основные причины:

высокая ключевая ставка;

удешевление энергоресурсов;

ухудшение внешнеэкономической обстановки: падение цен на нефть, усиление санкций на экспорт и снижение мирового спроса.

С января по август 2025 года дефицит бюджета составил 4,19 трлн рублей. Этот показатель уже превысил цифру из прогноза Минфина. В апреле бюджет скорректировали, дефицит по итогам года ожидают в пределах 3,8 трлн.

Поступления начали падать еще в 2024 году, когда НДФЛ впервые превысили доходы от налога на прибыль. На НДФЛ пришлось 8,4 трлн рублей, а налог на прибыль составил 8,1 трлн.