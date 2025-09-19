⚡️ Итоги дня: Минздраву предложили считать ожирение социально значимым заболеванием, в Москве тестируют новые светофоры, «красивые» номера авто хотят официально продавать
В России набирает популярность короткая ипотека. Стало больше тех, кто берет кредит всего на несколько месяцев. Такие схемы фиксируются в 10–15% сделок с жильем, что в полтора раза больше, чем в начале года.
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил Минздраву включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также ввести акцизы на «вредные» продукты и изменить подходы к питанию школьников.
Мошенники стали похищать деньги участников СВО под видом господдержки. Они создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают бойцам оформить якобы ежемесячную финансовую помощь 500 тыс. рублей.
Счастливыми считают себя 31% опрошенных среди безработных, а среди работающих в офисе таких только 27%. Однако доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным, — 7% против 3% работающих.
Минтранс готовит проект закона, в котором впервые на федеральном уровне пропишут механизм получения автовладельцами резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Сейчас эти правила урегулированы документами регионального уровня.
Президент Владимир Путин заявил, что не видит проблемы в разрешении официальной продажи «красивых» номеров для автомобилей. Их предлагают продавать на Госуслугах.
В Москве пройдет тестирование светофоров с контурной подсветкой. Светофоры модели «Сириус» с контурной подсветкой планируют установить в рамках эксперимента в начале следующего года на 32 перекрестках и 14 регулируемых пешеходных переходах Москвы.
За январь-август 2025 года объемы импорта автомобилей из Южной Кореи увеличились в России в 1,5 раза по равнению с таким же периодом за прошлый год.
В России иномарки премиум-класса могут подорожать в 1,5 раза из-за увеличения утильсбора. В преддверии этого события спрос на такие авто уже вырос на 10–15%.
Geely отзывает около 18 тыс. машин из-за угрозы повреждения топливного бака
Авиакомпания Red Wings с ноября открывает прямые рейсы из Уфы на Шри-Ланку, планируется один рейс в 10 дней.
В Выборге после ливня произошло масштабное наводнение. На город за ночь вылилась половина месячной нормы осадков.
