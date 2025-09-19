📔 Банк запросил КУДиР по 115-ФЗ: что могло вызвать вопросы и как ответить

Банки запрашивают документы не только при подозрении в отмывании денег. Могут просто проверять движение денег в других банках.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, что делать, если банк в рамках запроса по 115-ФЗ запросил книгу учета доходов и расходов. Также банк запросил другие документы, в том числе выписки по счетам в других банках.

ИП работает на УСН с объектом доходы, сотрудников нет, КУДиР ведут в электронном виде, но еще не распечатывали.

Если не подать документы по запросу банка – будет основание заблокировать счет, предупредили коллеги. То есть на запрос в любом случае нужно ответить.

Вариантов, зачем банку КУДиР ИП может быть много, не обязательно подозрение в отмывании, считают коллеги.

«Если несколько счетов, то может быть так, что с одного счета платят зарплату и налоги, другой удобно использовать под расчеты с поставщиками, в третьем выгодные депозиты и т.д.», — пояснили в чате.

То есть один из банков видит движение денег, переводы на другой счет, но не видит оплаты аренды, зарплаты и других хозплатежей, поэтому хочет удостовериться, что они есть по другим счетам.

Другой вариант – банк хочет просто увидеть движение денег в других банках, не важно доходы или расходы.

Обычно достаточно отправить электронный вариант (в экселе КУДиР + письмо с примечанием, что книга ведется электронов 1С и распечатывается и прошивается по итогу года). После этого вопросов не возникает.

В крайнем случае можно распечатать, прошить и подписать КУДиР, отсканировать и опять же отправить, посоветовали в обсуждении.