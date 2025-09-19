ФНС: задача «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы» давно устарела

Инспекторы уже получают 90% информации о возможных нарушениях через программные комплексы, поэтому основная задача ФНС — добиться от нарушителей добровольной доплаты налогов.

Налоговики рассказали, что приоритеты и порядок их работы уже изменились. Им больше не важно «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы», ведь 90% информации о нарушениях инспекторы получают до начала проверки.

Новый ориентир ФНС — склонить налогоплательщика к добровольной доплате налогов менее трудозатратными для налоговой инспекции методами.

С 2024 по первое полугодие 2025 года бюджет получил 9,7 млрд рублей от контрольно-аналитической деятельности налоговиков.

«Крайней мерой налогового контроля являются выездные налоговые проверки. Они проводятся после глубокого предпроверочного анализа, если после предъявления рисков налоговым органам не удалось убедить налогоплательщика добровольно уточнить налоговые обязательства», — сказано на сайте ФНС.

Чаще всего бизнес допускает следующие нарушения:

злоупотребляет взаимоотношениями с «сомнительными контрагентами»;

использует в расчетах «фирм-однодневок»;

выводит денежных средств (в том числе бюджетных) из легального оборота.