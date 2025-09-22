Минфин назвал условия для получения самозанятыми налоговых вычетов

Если у самозанятых нет других доходов, которые облагаются НДФЛ, то они не могут заявить право на налоговые вычеты.

Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут получить налоговые вычеты, но только если у них есть доходы, которые облагаются НДФЛ. Об этом сказано в письме Минфина от 29.08.2025 №03-04-05/84389.

Согласно п. 2.1 ст. 210 НК, в основную налоговую базу по НДФЛ входят: зарплаты, премии, компенсации и другие выплаты в трудовых правоотношениях, а также вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

«В отношении налоговых баз, не относящихся к основной налоговой базе, налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218-221 НК, не применяются», — сказано в письме.

Это значит, что налоговые вычеты могут получать самозанятые, который платят НДФЛ по ставке от 13% до 22%. Если нет других доходов, кроме тех, которые облагаются НПД, то права на вычеты не будет.