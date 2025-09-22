💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 22 сентября 2025 года

Центробанк незначительно повысил официальный курс доллара на 22 сентября 2025 года до 83,6 рубля, а евро упал на 0,09 рубля.

На 20 сентября 2025 года курс доллара вырос до 83,5904 рубля. Евро вырос потерял 0,09 рубля и стоит 98,8845.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,5904 рубля Евро 98,8845 рубля Юань 11,7060 рубля

В конце прошлой недели (19 сентября 2025 года) официальный курс доллара был 83,1725 рубля, евро — 98,9773, а юаня — 11,6661.

