«Вечную отчетность» по рекламе отменили
Правительство отменило обязанность отправлять сведения о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Изменения введены постановлением кабмина от 18.09.2025 № 1427 и уже вступили в силу, сообщила пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
В АБА считают, что такие изменения делают регулирование интернет-рекламы более адекватным современным бизнес-практикам: рынок становится прозрачнее, а рекламодатели экономят ресурсы, которые тратились на избыточную отчетность.
Требование останется в силе только для видеорекламы: нужно хранить и предоставлять данные за весь период размещения.
«Мы неоднократно поднимали тему "вечной отчетности" в диалоге с государством, которая создавала лишнюю нагрузку на рынок. Отмена вечной отчетности — результат системного диалога индустрии и государства», — рассказал сооснователь АБА Максим Перлин.
Теперь бизнесу будет проще работать, а регулятор продолжит получать достоверную информацию для контроля, добавил он.
