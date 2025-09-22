«Вечную отчетность» по рекламе отменили

Вступили в силу изменения в правилах сбора рекламных данных. Теперь не нужно предоставлять сведения о рекламных кампаниях, проведенных более года назад.

Правительство отменило обязанность отправлять сведения о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Изменения введены постановлением кабмина от 18.09.2025 № 1427 и уже вступили в силу, сообщила пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

В АБА считают, что такие изменения делают регулирование интернет-рекламы более адекватным современным бизнес-практикам: рынок становится прозрачнее, а рекламодатели экономят ресурсы, которые тратились на избыточную отчетность.

Требование останется в силе только для видеорекламы: нужно хранить и предоставлять данные за весь период размещения.

«Мы неоднократно поднимали тему "вечной отчетности" в диалоге с государством, которая создавала лишнюю нагрузку на рынок. Отмена вечной отчетности — результат системного диалога индустрии и государства», — рассказал сооснователь АБА Максим Перлин.

Теперь бизнесу будет проще работать, а регулятор продолжит получать достоверную информацию для контроля, добавил он.