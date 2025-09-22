ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Выбор системы налогообложения

Как совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов — узнайте у эксперта!

Мы расскажем о новых правилах работы с ПСН и УСН с 2026 года и легальных способах снижения налоговой нагрузки.

2026 год принесет важные изменения для предпринимателей на УСН и патенте. На бесплатном вебинаре «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов» мы разберем все нововведения и дадим практические инструменты для работы в новых условиях. Он состоится уже завтра, 23 сентября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы обсудим:

1

Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года

  • новые лимиты и ставки;

  • ограничения по видам деятельности для патента: какие бизнесы больше не смогут его применять.

2

Совмещение УСН и патента: плюсы и риски

  • в каких случаях выгодно совмещать режимы;

  • как распределять доходы и расходы между УСН и патентом, чтобы избежать претензий от ФНС;

  • какие ошибки чаще всего допускают при совмещении и как их избежать.

3

Раздельный учет при совмещении УСН и патента

  • какие регистры и документы необходимы;

  • как делить расходы (аренда, зарплата, реклама) между двумя режимами.

4

Проверки ФНС и спорные ситуации

  • на что обратят внимание налоговики при проверке совмещения УСН и патента;

  • как подготовиться к возможным претензиям и что делать, если ФНС требует доплатить налоги.

5

Оптимизация налогов при совмещении режимов

  • как минимизировать платежи, не нарушая закон;

  • схемы, от которых лучше отказаться в 2026 году (риск блокировки счетов);

  • альтернативные варианты снижения нагрузки (например, переход на НПД или АУСН).

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 23 сентября в 11:00 мск!

