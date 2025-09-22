Как совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов — узнайте у эксперта!
2026 год принесет важные изменения для предпринимателей на УСН и патенте. На бесплатном вебинаре «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов» мы разберем все нововведения и дадим практические инструменты для работы в новых условиях. Он состоится уже завтра, 23 сентября в 11:00 мск!
Мы обсудим:
1
Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года
2
Совмещение УСН и патента: плюсы и риски
3
Раздельный учет при совмещении УСН и патента
4
Проверки ФНС и спорные ситуации
5
Оптимизация налогов при совмещении режимов
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
