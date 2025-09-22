Эксперт: на подготовку к новой ставке НДС есть три месяца + результаты опроса

Слухи про повышение налогов обычно подтверждаются, поэтому проблем у бизнеса будет больше.

При повышении ставки НДС с 20% до 22% бизнес выживет, но работать станет еще сложнее, считает Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.

По ее словам, слухи про повышение налогов обычно подтверждаются.

О том, что НДС планируют поднять, СМИ узнали от неназванных источников в Минфине. Эксперт считает, что на подготовку к новой ставке есть три месяца.

«Малый бизнес жил, жив и будет жить. Возможно, будет откат по выручке или закрытие каких-то бизнесов, но те, кто в бизнесе, уже вряд ли уйдут в никуда или в найм – тот набор эмоций, который получает предприниматель, ничем не заменить», — уверена Горячая.

В прошлый раз ставки НДС подняли в 2019 году – с 18% до 20%, напомнила она. После нового повышения станет еще сложнее вести бизнес и снова придется пересчитывать модель.

Основные сложности могут ждать тех, кто входит в лимит дохода в 60 млн в год для освобождения от НДС. Ходят слухи, что этот порог хотят снизить до 10 млн руб. Но вероятность такого снижения лимита Наталья Горячая оценивает как низкую.

Телеграм-канал «БУХмолния» провел опрос, по результатам которого более 80% бухгалтеров уверены, что ставку НДС все-таки поднимут.

