После снижения ключевой ставки два банка подняли ставки по депозитам

Из топ-20 банков только 2 повысили ставки по вкладам после того, как Центробанк снизил ключевую ставку до 17%.

С 15 сентября 2025 года действует ключевая ставка 17% годовых. После этого 11 банков из топ-20 снизили ставки по вкладам, тогда как 2 кредитные организации, наоборот, увеличили доходность клиентов.

Один банк повысил ставку по трехмесячному вкладу на 0,2 процентных пункта, но понизил по другим продуктам с иными сроками. Другой банк по полугодовому вкладу увеличил доходность на 0,4 п.п. Уровень доходов по этим продуктам на 1,3-2 п.п. ниже ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

С 1 по 22 сентября 2025 года сильнее всего снизились ставки по вкладам на год (на 0,63 п.п.), по депозитам на 3 месяца (на 0,48 п.п.), и на 6 месяцев (на 0,39 п.п.).

На 22 сентября 2025 года в топ-20 банках средняя ставка по вкладам на 3 месяца составляет 15,25%, на 6 месяцев — 14,33%, на год — 13,06%.