Крупные банки стали обнулять лимиты по кредитным картам

Кредитным организациям стало невыгодно выдавать деньги по кредитным картам с льготным периодом. Фактически они выдают кредит под 0% годовых. Поэтому они начали урезать лимиты, причем даже тем, что не допускает просрочки платежей.

Клиенты банков жалуются, что им начали обнулять лимиты по кредиткам. Так организации хотят снизить долговую нагрузку, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка.

Причем с урезанием лимитов столкнулись и те клиенты, которые никогда не допускали просрочек и только пользовались льготным периодом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Народный рейтинг портала «Банки.ру».

Кредитные организации могут в одностороннем порядке снижать лимиты. В ВТБ объяснили, что такая корректировка — распространенная рыночная практика, которую применяют к клиентам с повышенным уровнем риска, большой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.

Финансово грамотные россияне часто пользуются кредитными картами, выплачивая всю задолженность в беспроцентный период. Они точно понимают свои обязательства и когда их надо исполнять, поэтому не допускают просрочек. В этом случае получается, что банк выдает деньги под 0% годовых. А оставшуюся сумму клиенты могут разместить на вкладах, доходность по которым около 14%.

Центробанк заявил, что ему не поступают массовые жалобы на обнуление лимитов. Их сокращать начали еще в октябре 2024 года, когда регулятор стал ограничивать кредитование при высокой долговой нагрузке. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что сокращение лимитов продолжится, сейчас нет тенденции к ее прекращению.