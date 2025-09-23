Крупные банки стали обнулять лимиты по кредитным картам
Клиенты банков жалуются, что им начали обнулять лимиты по кредиткам. Так организации хотят снизить долговую нагрузку, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка.
Причем с урезанием лимитов столкнулись и те клиенты, которые никогда не допускали просрочек и только пользовались льготным периодом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Народный рейтинг портала «Банки.ру».
Кредитные организации могут в одностороннем порядке снижать лимиты. В ВТБ объяснили, что такая корректировка — распространенная рыночная практика, которую применяют к клиентам с повышенным уровнем риска, большой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.
Финансово грамотные россияне часто пользуются кредитными картами, выплачивая всю задолженность в беспроцентный период. Они точно понимают свои обязательства и когда их надо исполнять, поэтому не допускают просрочек. В этом случае получается, что банк выдает деньги под 0% годовых. А оставшуюся сумму клиенты могут разместить на вкладах, доходность по которым около 14%.
Центробанк заявил, что ему не поступают массовые жалобы на обнуление лимитов. Их сокращать начали еще в октябре 2024 года, когда регулятор стал ограничивать кредитование при высокой долговой нагрузке. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что сокращение лимитов продолжится, сейчас нет тенденции к ее прекращению.
