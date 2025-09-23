ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Обучение для бухгалтеров

Важные изменения по НДС и налогу на прибыль: как работать бухгалтеру в 2025 году

Сложные изменения по НДС и налогу на прибыль в 2025 году — узнайте все, чтобы избежать штрафов!

В 2025 году налоговое законодательство претерпело серьезные изменения, особенно в части НДС и налога на прибыль. Эти поправки затрагивают все организации, и ошибки в их применении могут привести к доначислениям и штрафам.

Мы подготовили запись вебинара, где эксперт разбирает самые актуальные вопросы и изменения и дает практические рекомендации. Смотрите запись вебинара!

Из этого видео вы узнаете:

1.

НДС

  1. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС.

  2. Средства, увеличивающие налоговую базу при штрафах, премиях, расторжении договора: нюансы формулировок договора и НДС – последствия

  3. Момент определения налоговой базы при выполнении работ и оказании услуг.

  4. Продление ставки НДС 0% для гостиничного бизнеса.

  5. Повышение лимита дохода для освобождения общепита от НДС.

  6. Освобождение от НДС и налога на прибыль безвозмездной передачи имущества на нужды СВО.

2.

Налог на прибыль

  1. Дата признания доходов по работам и услугам.

  2. Порядок признания дохода при передаче исключительных и лицензионных прав на объекты интеллектуальной собственности.

  3. Новое в кассовом методе признания отдельных доходов.

  4. Порядок налогового учета курсовых разниц.

  5. Налоговое стимулирование обновления основных средств, НМА и программного обеспечения.

  6. Исправление ошибок и «запоздавшие расходы»: особенности применения статьи 54 НК РФ в 2025 году.

  7. Старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Автор

Александр
Охрана труда

Федеральное отраслевое тарифное соглашение (ФОТС) в ЖКХ: полный разбор обязательных и добровольных положений

ФОТС в ЖКХ 2025 — ключевой документ социального партнерства, включающий более 65 обязательных и рекомендательных норм. В статье представлен разбор положений: от оплаты и рабочего времени до охраны труда и социальных гарантий. Рассмотрим, как аутсорсинг помогает предприятиям выполнять требования.

Федеральное отраслевое тарифное соглашение (ФОТС) в ЖКХ: полный разбор обязательных и добровольных положений

Начать дискуссию

Главная Тарифы