В 2025 году Роспотребнадзор выявил на 50% больше нарушений правил маркировки

Ведомство нашло 12 тысяч нарушений. Обнаружить недобросовестных продавцов помогли покупатели: они оставляли жалобы в мобильном приложении «Честный ЗНАК».

С начала 2025 года Роспотребнадзор нашел свыше 12 тыс. нарушений в торговых организациях. Это на 50% больше, чем в 2024 году.

Обнаружить нарушителей помогли покупатели, которые оставляли обращения через мобильное приложение «Честный ЗНАК». Больше всего таких сообщений пришло от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Ленинградской, Саратовской, Свердловской областей, а также Краснодарского края. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

После таких сигналов магазины получают предупреждения о недопустимости нарушений, также специалисты проводят контрольные закупки и применяют административные взыскания.

В основном жалуются на следующие товары: БАДы, молочная продукция, соки и безалкогольные напитки, табак.

Наиболее часто встречаются некорректные коды маркировки, продажа просроченной продукции и расхождения между информацией на упаковке товара и в приложении.