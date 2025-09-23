Добровольное уточнение налоговых обязательств приносит на 27% больше, чем доначисления от проверок

Выездные налоговые проверки перестают быть показателем эффективной работы инспекторов. Доначисления по их результатам уже приносят в бюджет меньше денег, чем добровольное уточнение налоговых обязательств со стороны бизнеса.

Эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Алексей Крылов рассказал, что в первом половине 2025 года добровольное уточнение налоговых обязательств обеспечило бюджету на 27% больше поступлений, чем принесли доначисления по результатам выездных проверок (ВПН).

«Компании идут на уточнение обязательств после первых соприкосновений с ФНС, не дожидаясь акта камеральной проверки. Мы ожидаем, что в ближайшие годы этот тренд будет только усиливаться», — сказал Алексей Крылов.

Налоговики и другие надзорные органы продолжают переход к риск-ориентированному подходу. За первую половину 2025 года после ВНП бизнесу доначислили 222 млрд рублей и еще 12 млрд налогоплательщики уточнили в своих декларациях добровольно. В ходе проверок корректировочные декларации подали на 306 млрд рублей и на 80 млрд после получения требований о пояснениях.

В 2025 году выездные налоговые проверки требуют больших ресурсов, но не приносят бюджету ощутимого эффекта. Иногда встречаются случаи, когда ВНП проходит в «технических» компаниях, с которых невозможно ничего взыскать в бюджет, у них попросту нет активов.