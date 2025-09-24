❎ Фишинговые сайты будут блокировать без суда: подготовлен законопроект-2025

Внесудебная блокировка позволит заблокировать опасные сайты за минуты или часы.

Минцифры уже подготовило законопроект о внесудебной блокировке фишинговых сайтов, заявил врио директора департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Евгений Хасин.

По его словам, подготовлен пакет изменений в некоторые законодательные акты. Подразумевается расширение мер по противодействию мошенничеству.

«Планируется дорегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций. Предусмотрена проектом внесудебная блокировка фишинговых сайтов <…>, также направлен на минимизацию персональных данных», — пояснил Хасин.

Внесудебная блокировка фишинговых ресурсов вводится для того, чтобы блокировка «исчислялась часами, минутами», добавил чиновник.

Говоря о минимизации персональных данных, он добавил, что в системах не должна обрабатываться информация с персданными больше, чем нужно для бизнес-процессов. А многие компании стараются «собирать побольше», чтобы использовать эту информацию в своих целях, уточнил чиновник.