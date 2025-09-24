💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября 2025 года

Центробанк снизил курс доллара до 83,3 рублей, евро вырос до 99, а юань торгуется за 11,7.

На 24 сентября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 83,3 рублей, евро вырос на 0,07 рубля, до 99.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,3506 рубля Евро 99,0363 рубля Юань 11,7014 рубля

По данным на 23 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 84,0186 рубля, евро — 98,9638, а юаня — 11,7292.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.