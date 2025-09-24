❗ Вместо самозанятости могут создать «гибрид» с легким администрированием и пенсионными отчислениями
Депутат Ярослав Нилов предложил создать гибрид между ИП и самозанятостью.
Так он прокомментировал выступление главы Минэкономики Максима Решетникова, который поднял вопрос о самозанятых и подготовке новой конструкции взамен этого режима.
«Это должен быть гибрид между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Самое главное — чтобы можно было легко зарегистрироваться и заплатить налог без привлечения бухгалтера, как это требуется для ИП. И обязательно включить туда формирование будущей пенсии и минимального социального капитала в рамках соцстрахования», — заявил Нилов.
По его словам, режим самозанятости привлекателен легкой регистрацией и администрированием, низкими налоговыми ставками.
«Но при этом есть проблема: не формируются пенсионные права, только в добровольном порядке, а это делают меньше процента», — пояснил депутат.
Новый гибрид между ИП и самозанятостью должен тоже быть удобным в регистрации, использовании и отчетности. Ставки могут быть разными и зависеть от вида деятельности.
Также Нилов предлагает определить социальные группы, для которых установят стимулирующие инструменты как для начинающих свое дело: молодежь, женщины в декрете, ветераны боевых действий.
Также можно создать специальное приложение, к которому открывается счет в банке, и через этот счет проходят все платежи только безналичным способом.
Обязательно должны быть отчисления для формирования будущей пенсии и минимальный формат соцстрахования, уверен депутат.
Также он предлагает ввести механизм учета расходов. Как итог – появится универсальный гибрид «самозанятый-ИП» с обязательным формированием пенсии и социальной страховкой.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Комментарии9
Клеймо такое "Женщина в декрете", осталось добавить Женщина перед декретом, Женщина после декрета и т.п.
Это что-то, что можно назвать "почти беременна"?