❗ Вместо самозанятости могут создать «гибрид» с легким администрированием и пенсионными отчислениями

Депутат Ярослав Нилов предложил создать гибрид между ИП и самозанятостью.

Так он прокомментировал выступление главы Минэкономики Максима Решетникова, который поднял вопрос о самозанятых и подготовке новой конструкции взамен этого режима.

«Это должен быть гибрид между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Самое главное — чтобы можно было легко зарегистрироваться и заплатить налог без привлечения бухгалтера, как это требуется для ИП. И обязательно включить туда формирование будущей пенсии и минимального социального капитала в рамках соцстрахования», — заявил Нилов.

По его словам, режим самозанятости привлекателен легкой регистрацией и администрированием, низкими налоговыми ставками.

«Но при этом есть проблема: не формируются пенсионные права, только в добровольном порядке, а это делают меньше процента», — пояснил депутат.

Новый гибрид между ИП и самозанятостью должен тоже быть удобным в регистрации, использовании и отчетности. Ставки могут быть разными и зависеть от вида деятельности.

Также Нилов предлагает определить социальные группы, для которых установят стимулирующие инструменты как для начинающих свое дело: молодежь, женщины в декрете, ветераны боевых действий.

Также можно создать специальное приложение, к которому открывается счет в банке, и через этот счет проходят все платежи только безналичным способом.

Обязательно должны быть отчисления для формирования будущей пенсии и минимальный формат соцстрахования, уверен депутат.

Также он предлагает ввести механизм учета расходов. Как итог – появится универсальный гибрид «самозанятый-ИП» с обязательным формированием пенсии и социальной страховкой.