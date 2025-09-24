Средняя зарплата в России превысила 100 тыс. рублей

До конца 2025 года можно ожидать рост показателя на 3-4%

Средняя номинальная зарплата в России на июнь 2025 года составила 103,2 тыс. рублей. Это почти на 16% выше, чем год назад, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, более точный показатель – медианная зарплата. Он означает, что всех работников условно делят на две равные части: первая половина получает больше этого уровня, вторая – меньше.

Медианная зарплата в июне 2025 достигла 66,2 тыс. рублей: + 14,5% с начала года и + 20% год к году.

С учетом инфляции в 3,8% за первую половину 2025 года реальный рост медианной зарплаты составил 10,7%, пояснила эксперт. Темпы роста зарплаты замедляются, добавила она

На рост зарплат влияют макроэкономические, социальные и производственные факторы. В номинальном выражении еще можно ожидать роста зарплат до конца года на 3-4%, считает Финогенова.

