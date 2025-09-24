📉 Работодатели завершают гонку зарплат-2025: стало известно, на сколько упал рост реальных доходов

Предприниматели оказались в трудной ситуации: им приходится увеличивать зарплаты из-за дефицита кадров, а также задумываться о сокращении расходов на оплату труда.

В 2025 году зарплата в российских компаниях номинально выросла на 8,9-9%. Однако увеличение реальных доходов оказалось в 4 раза ниже, чем в 2024 году. Это связано с тем, что всю прибавку съедает инфляция.

В большинстве российских компаний замедлился показатель роста выручки, а у некоторых он даже упал. Из-за ухудшения экономических показателей в общей выручке растет доля фонда оплаты труда. При этом сокращать ФОТ в период дефицита кадров очень сложно, как и удержать сотрудников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию в сфере управления Regroup.

Все чаще работодатели задумываются о прекращении зарплатной гонки — она стала обходиться им слишком дорого.

Ситуация усложняется особенностями трудового законодательства, которое защищает права сотрудников, а также тем, что управленцам не хватает опыта в контроле численности штата.

Оптимизировать количество сотрудников не помогает даже внедрение искусственного интеллекта. В результате бизнесу приходится искать выход — как не остаться без сотрудников на фоне кадрового дефицита и сократить расходы на персонал.

