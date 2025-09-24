Минфин: какие налоги нужно платить при возврате вкладов в драгметаллах

Если банк возвращает со вклада слитки драгметаллов с тем же наименованием и той же массой, что при открытии счета, то физлицам не нужно платить НДФЛ, а компаниям — НДС.

Минфин выпустил письмо от 10.09.2025 № СД-4-3/8268@, в котором рассказал, когда вклады в драгметаллах не будут облагаться НДС.

Налога на добавленную стоимость не будет, если банк привлекает во вклад драгоценные металлы в слитках, а затем возвращает их вкладчику. Причем слитки должны быть того же наименования и той же массы с изъятием из хранилища.

Также без НДС пройдет сделка по продаже банком драгметаллов в слитках другой организации, которая не является банком. Эти металлы должны оставаться в хранилище банка, а затем их зачислят во вклад организации. Если же драгметаллы изъять из хранилища при закрытии вклада, такие операции облагаются НДС.

«Если драгметалл (в том числе вносимый во вклад) был приобретен физическим лицом у взаимозависимого лица, то у него может возникать доход в виде материальной выгоды, подлежащий налогообложению НДФЛ», — сказано на сайте ФНС.

НДФЛ не нужно платить, если банк возвращает физлицу находящихся во вкладе слитки драгметаллов того же наименования и той же массы. Налога не будет в том числе при изъятии слитков из хранилища. Однако НДФЛ придется уплатить с процентов по вкладу в драгметаллах.