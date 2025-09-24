Самозанятых обещают не трогать до 2028 года
Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет.
Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — сказал Решетников.
Но он напомнил об ответственности работодателей, которые используют «мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых.
Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы, добавил министр.
Ранее Решетников заявил, что Миэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых.
