Самозанятых обещают не трогать до 2028 года

Изменений в режиме НПД до 2028 года не будет.

Изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не предусмотрено.

Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 года не планируется, это принципиальная позиция правительства», — сказал Решетников.

Но он напомнил об ответственности работодателей, которые используют «мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых.

Минтруд и Роструд сейчас готовят меры для решения этой проблемы, добавил министр.

Ранее Решетников заявил, что Миэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых.