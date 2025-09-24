Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых

В 2026 году власти начнут трансформировать налоговые режимы для самозанятых и ИП, чтобы к 1 января 2029 года все заинтересованные лица успели подготовиться к работе по новым правилам.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход приближается к завершению, поэтому власти начали обсуждать новую конструкцию для самозанятых.

«Как вы знаете, правительство обещало не трогать вопросы института самозанятых десять лет. Десять лет заканчиваются в 2028 году, 2028 год не за горами. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он добавил, что всю концепцию будут перерабатывать уже в 2026 году, чтобы к концу 2028 года самозанятые успели подготовиться к работе по новым правилам.

Министерство хочет уйти от практики подмены трудовых отношений работой с самозанятыми. Решетников напомнил, что изначально вместе с Минфином вводили режим самозанятости для отношений между физическими лицами, а когда юрлица начинают в большом объеме прибегать к услугам самозанятых, тогда появляются признаки трудовых отношений.

Кроме того, властям предстоит решить вопросы с ИП, ведь они могут продавать тот же товар, что и самозанятые, но с большим лимитом по доходам, а также с меньшей ставкой налогообложения. Например, в некоторых регионах действует упрощенка с налогом до 1%.

Специальный режим для самозанятых запустили в 2019 году сначала в некоторых регионах, а потом по всей стране. Под конец августа 2025 года работали 14,3 млн самозанятых. Сейчас они платят налог 4% при работе с физлицами и 6%, если заказчик — ИП или компания.