Селлеры на Wildberries смогут вести автоматический учет, причем на всех системах налогообложения

Новый сервис автоматически получит от Wildberries информацию о продажах и возвратах товаров, порекомендует проводки в учете, рассчитает налоги и сформирует отчетность.

Контур.Экстерн запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения. Селлерам больше не придется загружать отчеты маркетплейса и распределять данные из них. Все сведения о продажах и возвратах подгрузятся после подключения интеграции с маркетплейсом.

Сервис сам порекомендует проводки в учете, рассчитает налоги и подготовит отчетность.

Важно, что им могут пользоваться предприниматели на любой системе налогообложения, в том числе на УСН «доходы минус расходы» и ОСНО. При расчете будут учитывать комиссии маркетплейса и расходы на услуги платформы.

Помимо Wildberries Контур.Экстерн планирует интеграцию с другими популярными маркетплейсами.