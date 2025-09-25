Минэкономразвития: при повышении НДС действие на инфляцию будет разовым

Эффект от повышения налога почувствуется в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026.

Если ставку НДС поднимут, эффект на инфляцию будет разовым. Он проявится в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года, считает Минэкономики.

«Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 годах», — заявил представитель министерства.

24 сентября Минфин предложил с 2026 года поднять ставку НДС с 20% до 22%.

В Минэкономики уточнили, что уже внесли параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.

По прогнозу ведомства, инфляция в России в 2025 году составит 6,8%, а в следующем году замедлится до 4%.