💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября 2025 года

Центробанк поднял курс доллара до 83,9 рублей, евро упал до 98,6, а юань торгуется за 11,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,9914 рубля Евро 98,6015 рубля Юань 11,7231 рубля

По данным на 24 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 83,3506 рубля, евро — 99,0363, а юаня — 11,7014.