💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября 2025 года
Центробанк поднял курс доллара до 83,9 рублей, евро упал до 98,6, а юань торгуется за 11,7.
На 25 сентября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 83,9 рублей, а евро — 98,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 сентября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,9914 рубля
Евро
98,6015 рубля
Юань
11,7231 рубля
По данным на 24 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 83,3506 рубля, евро — 99,0363, а юаня — 11,7014.
