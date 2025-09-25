В России хотят запретить работу рекламных фирм, контролируемых из-за рубежа
Депутаты разрабатывают законопроект о запрете работы в РФ рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Он напомнил, что с 1 марта 2026 года в силу вступит закон от 31.07.2025 № 351-ФЗ об ограничении деятельности иностранных исследовательских компаний, анализирующих потребительские рынки.
Горелкин считает, что в таком регулировании нуждается и рекламный рынок, который тоже становится источником данных для иностранцев.
«Поэтому мы приступаем к разработке аналогичного закона, который запретит работу в РФ рекламных компаний, которые контролируются из-за границы», — написал депутат.
По его словам, законопроект будет внесен и принят до конца текущего созыва Госдумы.
