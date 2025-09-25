С 1 октября 2025 зарплаты чиновников вырастут на 7,6%

Президент России подписал указ о повышении окладов госслужащих и дипломатов с 1 октября 2025 на 7,6%. Указ от 24.09.2025 № 677 опубликован на портале правовых актов.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами», — говорится в указе.

Также с 1 октября вырастут зарплаты у сотрудников силовых структур и некоторых бюджетников. Это повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных органов власти, гражданского персонала воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Зарплаты вырастут у военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников МВД России со специальными званиями, служащих войск Росгвардии, сотрудников таможенных органов, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и других ведомств с особыми условиями службы, сообщает РБК.