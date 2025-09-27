Россияне оформили рекордное число заявок на микрозаймы до 10 000 рублей

Граждане стали в полтора раза чаще по сравнению с прошлым годом оформлять микрозаймы на сумму до 10 000 рублей. В январе-июне 2025 года отмечен рекорд таких заявок.

В первой половине 2025 года доля займов на сумму до 10 тыс. рублей составила 68%. Спрос на микрозаймы от 10 до 30 тысяч, напротив, заметно сократился (-10%). Самыми непопулярными были займы на сумму от 50 тысяч — 6% заявок. Это выяснили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру, пресс-релиз есть у «Клерка».

Как и в прошлом году, большая часть заявок (70%) на микрокредиты сроком до 30 дней. Почти в два раза увеличилась доля займов сроком от 60 до 90 дней — до 19%. Всего 6% заявок оформлено на займы от 90 дней.

Больше всех микрозаймами интересовалась молодежь от 18 до 34 лет — 65%. Средний возраст потенциального заемщика составил 32 года.

Работающие по трудовому договору оставили больше всего заявок на микрозаймы. При этом 50% из них — сотрудники ООО. Работающие неофициально оставили 14% заявок, самозанятые — 10%.

Россияне с доходом от 50 до 100 тыс. руб. интересуются микрозаймами активнее остальных — 41% всех заявок. А заемщиков с доходом от 100 тыс. стало больше в два раза. Из них 11% — чей доход более 200 тыс. руб.

«Интерес россиян с высоким доходом к микрозаймам может быть связан с ужесточением условий по потребительским кредитам в банках и перетоком клиентов в микрофинансовые организации (МФО)», — комментирует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Для подготовки исследования в расчет входили данные заявок на микрозаймы, оставленные на в период с 1 января 2024 по 30 июня 2025 года.