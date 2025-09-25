До 2028 года продлят экспортные пошлины на подсолнечник, масло и шрот

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала продление до 31 августа 2028 года действующего режима экспорта подсолнечника, подсолнечных масла и шрота. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Сейчас эти пошлины действуют по 31 августа 2026 года.

Сохранят действие:

экспортная пошлина на подсолнечник — в размере 50%, но не менее 32 тыс . рублей за тонну (базовая ставка экспортной пошлины — 6,5%);

плавающие вывозные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, которые рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами.

Введение экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника в размере 50% стало частью комплексной работы по стимулированию переработки масличных культур внутри страны. Это позволило нарастить в 2025 году мощности по переработке на 18%.

Плавающие ставки пошлины на продукты переработки семян подсолнечника направлены на сохранение стабильности ценообразования на внутреннем рынке. Так сдерживают рост внутренних цен на подсолнечное масло для населения и обеспечивают доступность подсолнечного шрота для животноводческой отрасли, сообщает Минэкономразвития.

Пошлину на экспорт подсолнечника в размере 50% ввели 1 июля 2021 года и с тех пор регулярно продлевают.

