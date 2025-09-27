На какие профессии лучше не брать интровертов: эксперт подсказала

Интроверты — это люди, которые получают энергию в уединении. Отличие интроверта от экстраверта в том, что интроверт чувствует себя комфортно в индивидуальном общении тет-а-тет, а не в больших компаниях. Экстраверт же, напротив, прекрасно ощущает себя в коллективе, в социуме, на массовых мероприятиях.

Благодаря замкнутости интроверты хорошо проявляют себя в творческих профессиях: например, веб-дизайнер, программист, психолог.

Многие интроверты отличаются усидчивостью и вниманием к деталям, что делает их эффективными в аналитике, исследовательской работе или в сферах, где важна концентрация и способность долго оставаться наедине с задачей. Об этом говорит Александра Авдеева, персональный PR-менеджер, основатель бутикового PR-агентства «ЗНАТЬ», материал в распоряжении «Клерка».

Но есть сферы деятельности, в которых интровертам особенно сложно — это профессии, где нужно постоянное и активное общение в очном формате.

Например, менеджер по продажам. Также им тяжело работать в крупных опенспейсах или, например, в торговых центрах на промо-островках, где необходимо презентовать продукцию и рассказывать о ней.

Сложности могут возникнуть и в сфере публичных выступлений — например, у преподавателей вузов или бизнес-школ, когда необходимо обращаться к большой аудитории и отвечать на вопросы.

Интровертам непросто и в переговорных процессах. Например, на уровне совета директоров, где нужно активно отстаивать свою точку зрения. В политике также может быть трудно, так как требуется постоянное взаимодействие с большим количеством людей.

Поэтому интровертам в первую очередь стоит ориентироваться на те сферы деятельности, где можно минимизировать количество коммуникаций: предпочесть формат тет-а-тет или онлайн-взаимодействие, где нет необходимости в активном очном общении с разными людьми, советует эксперт.