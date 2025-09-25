Кто занимает до зарплаты самые большие суммы: итоги исследования 2025

Финансисты и маркетологи хотят получить в микрофинансовых организациях самые большие суммы займов. За максимально возможным лимитом приходят также те, кому банки отказали в кредитовании.

Самые крупные суммы займов до зарплаты нужны финансистам (20,8 тыс. рублей), маркетологам (20,2 тыс.), медикам (20,1 тыс.), а также строителям (19,7 тыс.).

Крупные займы запрашивают клиенты, которым банки отказали в кредитовании. Они пытаются получить в микрофинансовых организациях максимально возможный лимит.

Чаще всего займы в микрофинансовых организациях оформляют продавцы. На них приходится 15,1% от общего числа заявок. 14,4% займов оформляют самозанятые, а 8,1% — работники тяжелой промышленности. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование микрофинансовой компании «Займер».

Меньше всего микрозаймы нужны работникам в сфере туризма (0,9%), финансистам (1,7%), силовикам (2,3%), маркетологам (2,3%) и чиновникам (2,7%).

Самые скромные суммы занимают студенты: в среднем 17,2 тыс. рублей, а также водители (18,2 тыс.), работники общепита и тяжелой промышленности (18,3 тыс.).