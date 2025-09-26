Центробанк назвал максимальную процентную ставку по вкладам в сентябре 2025 года

Во второй декаде сентября 2025 средняя максимальная ставка по депозитам упала до 15,56% годовых.

В первой декаде сентября 2025 года максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупных российских банках составила 15,59%. Во второй декаде показатель снизился до 15,56%.

Индикатор средней максимальной процентной ставки определяют как среднюю арифметическую ставок 10 кредитных организаций, который привлекают наибольший объем депозитов физлиц. Об этом сказано на сайте Центробанка.

В результатах мониторинга учитывают только максимальные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту без ограничений и выполнения дополнительных условий. Регулятор не учитывает ставки с капитализацией процентов, предложения с другими требованиями — например, обеспечивать регулярный оборот по карте или держать постоянный неснижаемый остаток на счету.