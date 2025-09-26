Банк обещал два месяца не снижать ставки по вкладам и счетам, но все равно понизил. Что делать?

Некоторые банки устраивают промоакции, чтобы привлечь новые деньги. Они обещают повышенные ставки в первые два месяца, но не выполняют это. Если есть доказательства, можно написать жалобу в Центробанк.

Кредитные организации стали снижать ставки по накопительным счетам, даже несмотря на то, что обещали не менять условия в течение двух месяцев.

Например, 30 августа 2025 клиент открыл накопительный счет в «Яндекс Банке» со ставкой 19%. Его заверили, что ставка будет действовать до 31 октября, но уже 15 сентября условия изменили — доходность понизили до 17%, причем без предупреждения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».

Подобная ситуация была и в МТС Банке, где клиент открыл счет с приветственной ставкой 19% на два месяца, но в сентябре перевели доход 5%, а остальные проценты оставили на рассмотрение с неопределенным сроком.

«После снижения ключевой многие коммерческие кредитные организации начинают постепенно сокращать ставки по своим продуктам, таким как вклады и накопительные счета, чтобы поддерживать свою маржу прибыли», — сказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Обычно привлекательные ставки предлагают в качестве промоакций, повышенная доходность сохраняется один-два месяца. Однако на практике банки все же меняют их раньше, чем закончится приветственный период. Кредитные организации в договорах указывают, что ставку могут изменить в одностороннем порядке, нарушая обещание.

Особенно часто подобная практика встречается в случаях с накопительными счетами, а менять ставку по срочным вкладам недопустимо — она прописана в договоре.

Если устная консультация не соответствует тому, что указано в документах, это считается мисселингом. Клиенты могут пожаловаться в Центробанк. Для того, чтобы отправить сообщение, нужно подготовить доказательства: аудиозаписи разговоров, скриншоты переписок, а также внимательно изучить договор.