Бизнес на УСН с пониженными ставками НДС может выставлять счет-фактуры с общей ставкой: когда именно

Упрощенцы со ставкой НДС 5% или 7% могут выставлять счет-фактуру со ставкой 20%, если они налоговые агенты в определенных случаях.

Если бизнес на УСН выбирает специальную ставку НДС 5% или 7%, ее применяют не менее 12 последовательных кварталов начиная с периода, когда отправили первую декларацию с такой ставкой.

«Не допускается одновременное применение специальных и общеустановленных ставок НДС в размере 0%, 10% и 20%», — напоминает московское УФНС.

Но компании на УСН со ставкой 5% могут выставлять счет-фактуру со ставкой 20%, если они налоговые агенты по НДС в следующих случаях:

приобретение товаров, работ, услуг у иностранной организации;

аренда федерального имущества, имущества субъекта РФ или муниципального имущества непосредственно у органов власти;

покупка казенного имущества;

покупка сырых шкур животных, лома, отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного, макулатуры у налогоплательщиков, применяющих ставку 20%;

покупка медных полуфабрикатов при выполнении условий п. 8 ст. 161 НК.

В этих случаях у плательщика в книге продаж упрощенца могут быть отражены специальная (5% или 7%) и общая (20%) ставки НДС.

