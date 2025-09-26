Из-за неправильного статуса УПД не получится принять к вычету НДС

Если продавец ставит статус УПД «2» (первичный документ) – НДС не принимается к вычету.

В чате ФНС спросили – правильно ли поставщик выставил в УПД при покупке материалов статус «2», но заполнив при этом все реквизиты и счета-фактуры, и первичного документа.

«Если продавец выставил покупателю УПД со статусом «2» (первичный учетный документ), то суммы НДС, указанные продавцом в таком документе, к вычету покупателем не принимаются», — ответили налоговики.

УПД со статусом 2 – это только первичный учетный документ, накладная или акт приема-передачи.

А УПД со статусом 1 – используется и как акт, и как счет-фактура. Он подтверждает отгрузку товара или оказание услуги и одновременно выполняет налоговую функцию.

