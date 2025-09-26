❓❓ На сколько могут поднять НПД для самозанятых

Несмотря на то, что эксперимент с налогом на профессиональный доход продлится до 2028 года включительно, власти уже сейчас задумались о том, чтобы поднять ставки для самозанятых. Вместо 4-6% они могут доходить до 8-10%.

Практикующий бухгалтер и эксперт по налогам Ольга Белоус рассказала, что власти планируют изменить специальный режим налога на профессиональный доход, который применяют самозанятые и ИП. Ставки могут вырасти до 8-10%.

Сейчас при работе с физлицами плательщики НПД платят налог 4%, а с доходов от юридических лиц и ИП — 6%. Никаких других обязательных платежей и взносов не предусмотрено, равно как и отчетности.

Эксперимент с НПД должен продлиться до 2028 года, в это время Минфин обещал не менять его условия, однако сейчас уже начали обсуждать возможное повышение ставок с 2026 года. Есть риск, что те, кто вышли из тени и начали честно работать, вернутся обратно. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Ольгу Белоус.

Основная причина увеличения ставок — нужно пополнить дефицитный бюджет. Однако важно сохранить баланс между интересами государства и поддержкой малого бизнеса, чтобы не образовался новый виток неформальной занятости.