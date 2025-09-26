Минцифры: как на Госуслугах вернуть штраф или госпошлину

Бывает так, что случайно уплатили штраф или госпошлину в большем размере, чем это требуется. Пользователи Госуслуг могут вернуть эти деньги.

В Минцифры рассказали, как оформить возврат, если по ошибке заплатили больше при оплате штрафов или госпошлин.

На портале Госуслуги в «каталоге жизненных ситуаций» нужно найти страницу «Возврат штрафов». Там можно узнать условия возврата, проверить список необходимых документов, подать заявление на возврат, а также узнать дополнительную информацию. Например: