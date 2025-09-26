Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%.

Предельная база по взносам в 2026 году составит 2 979 000 рублей.

Такой размер указан в проекте, опубликованном на федеральном портале.

Напомним, в 2025 году предельная база по взносам составляет 2 759 000 руб. Таким образом, в 2026 году этот показатель увеличится на 8%. Это весьма скромно, учитывая, что в 2025 году база выросла на 24%.

Чем выше предельная база, тем:

выше взносы, которые платит бизнес;

больше максимальный размер больничных и пособий;

больше максимальный НДФЛ-лимит выходного пособия;

меньше размер будущей пенсии.

Кстати, в 2026 году рост МРОТ будет выше, чем предельной базы, поэтому люди, которые работают за МРОТ, получат больше пенсионных баллов.

Подробно про расчет предельной базы и ее влияние на взносы, пособия и пенсии читайте в нашей статье.