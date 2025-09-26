ФНС: как отследить уплату налога в личном кабинете налогоплательщика

До 1 декабря 2025 года налоги по налоговому уведомлению за 2024 год отображаются в блоке «Предстоящие платежи», а оплаченные – в блоке «Отложенная переплата».

Началась кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год, напомнили налоговики.

Россияне обращаются в налоговую по вопросам, связанным с налоговыми уведомлениями. В частности, спрашивают, как в ЛК отследить произведенную уплату.

Срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ по налоговым уведомлениям – до 1 декабря 2025 года.

«В личном кабинете налогоплательщика до наступления этой даты в разделе "Налоги" - "Детали" сумма исчисленных налогов по налоговому уведомлению отображается в блоке "Предстоящие платежи", а произведенная уплата — в блоке "Отложенная переплата"», — ответили налоговики.

Это значит, что деньги поступили в бюджет и зарезервированы на ЕНС налогоплательщика. 1 декабря 2025 эта сумма автоматически будет зачислена в счет уплаты налогов за 2024 год.