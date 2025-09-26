Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут круглый год
Депутатов внесли в Госдуму законопроект о корреспондирующих поправках в КоАП в связи с проектом о круглогодичном призыве.
Сейчас за несообщение призывником в военкомат о переезде в период призыва на срок более трех месяцев ст. 21.5 КоАП установлен штраф: от 10 до 20 тыс. рублей.
Уточнение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде может наступить только в период проведения призыва, уберут.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на срочную службу в течение всего календарного года. Весь год будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Но фактическая отправка призывников на службу будет проходить два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
