Каждый месяц ЦБ выявляет 100 тыс. дропперов

В базе дропперских счетов уже 1,2 млн человек.

Общее число выявленных дропперов – подставных лиц, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег – насчитывает уже 1,2 млн человек.

Об этом заявил руководитель службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек», — сказал он.

По его словам, каждый месяц выявляется порядка 100 тыс. счетов дропов. Для борьбы с ними регулятор разрабатывает платформу. Ее концепцию представят для общественного обсуждения в первом полугодии 2026 года, добавил Шабля.